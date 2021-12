ASCOLTA L'ARTICOLO

Siamo alla fine del 2021 e ancora tanta incertezza attanaglia i nostri cuori per le criticità dovute alla pandemia Coronavirus. Tuttavia si continua a portare avanti le nostre attività con dedizione e spirito di servizio per dare certezze a chi ha bisogno. Dai dati che stanno pervenendo, la provincia di Trapani pressappoco mantiene le 14000 donazioni del 2020. Abbiamo avuto una 20na di giornate di raccolta in meno rispetto al 2020 per mancanza di sanitari. Ma al di là dei numeri, considerato il periodo e tutte le avversità riscontrate, abbiamo fatto tantissimo. Siete stati tutti strepitosi perché abbiamo rafforzato il risultato 2020 e riconfermato le 14000 sacche anche nel 2021. Esaminando i dati degli altri anni, la curva di crescita della provincia di Trapani alterna un anno incremento di 1000 sacche ed un anno conferma risultati, quindi se il buon giorno si vede dal mattino abbiamo ottime basi per il 2022. Grazie a tutti i dirigenti avisini, grazie a tutti il personale sanitario e non, grazie a tutti i donatori avisini, anche quest’anno la provincia di Trapani ha fatto un eccellente “lavoro” all’insegna della solidarietà. Auguro a tutti buon anno nuovo, nella speranza di ritornare alla semplice normalità e con l’auspicio di un proficuo e sereno 2022.

Francesco Licata

Presidente Avis Provinciale Trapani

AUTORE. Redazione