Arriva un chiarimento dopo l’ultima ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, sulla chiusura domenicale dei negozi. Attraverso una circolare (qui il testo) firmata dal dirigente della Protezione civile Salvatore Cocina, la Regione precisa che la domenica e nei festivi restano possibili le attività di asporto per ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) fino alle 22:00 così come avviene durante la settimana.

Consentita, inoltre, l’attività dei negozi di piante e fiori ma solo negli orari di apertura dei cimiteri e in prossimità degli stessi. Restano le altre limitazioni decise dall’ordinanza, che già domani sarà in vigore per limitare gli assembramenti. Dovranno abbassare le saracinesche tutte le attività commerciali autorizzate, comprese le vendite ambulanti e i mercati. Fanno eccezione le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le rivendite di tabacchi.