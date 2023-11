Si svolgerà il 16 e 17 dicembre a Gibellina l’evento “Natale street food” – una sagra dedicata al cibo di strada. “Una riscoperta dei prodotti della tradizione Siciliana, presenti nel cibo di strada, che oggi si stanno sempre più inserendo non solo nei contesti di valorizzazione e identità del territorio ma soprattutto nel settore della ristorazione gourmet” – afferma l’assessore al Turismo e alle attività produttive Matteo Fontana e continua “la realizzazione di questo nuovo evento gastronomico si inserisce in un’ottica di destagionalizzazione turistica e promozione dei prodotti tipici della valle del Belìce.”

Un’offerta gastronomica, calata nel contesto natalizio, che varia da coppi fritti siciliani, a stigghiola, pecora bollita, sfincione, busiate, salsiccia, dolci alla ricotta e altri piatti legati allo street food, accompagnati da vini e birre artigianali del territorio.

L’evento si terrà nella splendida cornice del sistema delle piazze e l’apertura degli stand è prevista per le 16:30 del 16 dicembre: “la scelta di questa location nasce dalla volontà di utilizzare spazi architettonici della nostra città che meritano di essere vissuti e valorizzati” dichiara il Sindaco Salvatore Sutera, “stiamo lavorando per migliorare l’offerta turistica 2024 della nostra città progettando eventi gastronomici, musicali, teatrali e culturali in collaborazione con tutti gli attori economici privati e le associazioni del territorio.”

Non solo cibo, quindi, ma anche tante attività legate al Natale per i più piccoli e per le famiglie in generale.

Il 16 dicembre ci sarà tanta animazione per i bambini con diverse attrazioni e personaggi che permetteranno di far vivere un’esperienza da “favola”, creando una magica e festosa atmosfera natalizia: Babbo Natale, la Sfera dei Desideri, gonfiabili, trucca bimbi, caramelle, artisti di strada e uno spettacolo di circo per l’infanzia con il pallone magi-comico.

La band Christmas Project, formata da nove elementi tra cantanti e musicisti, proporrà una rivisitazione in chiave world music di tanti pezzi appartenenti al repertorio natalizio internazionale.

Il 17 dicembre ci saranno. la Casa di Babbo Natale con diverse attrazioni e personaggi, uno spettacolo di circo per l’infanzia con giochi, musica e bolle giganti e la seconda edizione di “Babbo Run” dove i partecipanti vestiti da Babbo Natale, potranno correre per le vie del paese alla scoperta delle opere di Gibellina museo en plein air insieme agli amici di Bee.r.

Nello stesso giorno il live dei 4Kantus, con una selezione musicale riarrangiata che spazia dal rock’n’roll al blues, dal funky all’hip-hop, dal pop italiano a quello internazionale, dallo ska alla taranta chiuderà l’evento.

Vi aspettiamo a Gibellina per un week-end all’insegna del buon cibo, dei mercatini di Natale e dell’intrattenimento dedicato a tutti, non solo ai più piccoli.

