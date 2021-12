ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno la Pro Loco Selinunte ha voluto proporre un ricco calendario di eventi in occasione delle Festività natalizie. “Con non pochi sforzi sul piano logistico e finanziario – commenta Pier Vincenzo Filardo, presidente della Pro Loco Selinunte – a causa della situazione pandemica con le conseguenze che tutti conosciamo, siamo riusciti comunque nell’intento di dare vita al cuore della Città di Castelvetrano con un programma ricco di eventi culturali di livello. Grazie alla collaborazione della Civica Amministrazione e di partner privati è stato possibile realizzare delle installazioni che contribuiranno a rendere più intenso lo spirito natalizio”.

Di seguito il programma della kermesse che si aprirà il

Presepio d’Autore

Mostra mercato a cura di Enzo Pacino – Piazza Umberto I, 2

Presepe Meccanico

a cura di Rosario Curiale e Rosaria Conte – Piazza Cavour

Presepe del Mare

a cura di Gianfranco Caraccioli – Piazza P.pe di Piemonte

Natalità

a cura dei soci della Pro Loco Selinunte – Piazza Carlo D’Aragona e Tagliavia

Albero di Natale

a cura della Pro Loco Selinunte in collaborazione con il Gruppo Curaba

Sistema delle Piazze

Mostra di Pittura “Crocevia di Visioni”

Opere di Lia Calamia, Pascal Catherine, Daniela Lucentini, Michele Patti

Collegiata di SS. Pietro e Paolo – Sistema delle Piazze

Mostra d’Arte “Autoritratto di Famiglia”

Opere di Francesca De Santi, Emmanuele, Antonino e Tania Lombardo

Xeniahome – via Garibaldi, 19

Mostra d’Arte Sacra

Opere di Giovanni Mapelli, Bottega Lighea, Lia Calamia

Xeniahome – via Garibaldi, 19

Babbo Natale incontrerà i bambini per la consegna delle letterine presso il Presepe Meccanico di Piazza Cavour. “Confido nella partecipazione della cittadinanza e amo pensare che con queste iniziative abbiamo contribuito al sentimento e alla voglia di rinascita della Città. Nel ringraziare tutti per il sostegno ottenuto – conclude il Presidente Filardo – voglio ricordare la IV edizione della Lotteria “Un Natale coi Fiocchi” che permetterà alla Pro Loco Selinunte di continuare a realizzare eventi e progetti per la nostra Castelvetrano” Tutti gli eventi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 14.12.2021 e il 09.01.2022 – Le installazioni saranno aperte al pubblico dalle 17.30 alle 20.30 nel rispetto delle vigenti normative per il contenimento della pandemia da Covid-19. La presentazione della kermesse avverrà giovedì 16 dicembre alle ore 18.00 nel Sistema delle Piazze

Per informazioni 3395898056 – prolocoselinuntecv@gmail.com

AUTORE. Redazione