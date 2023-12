Domenica 17 Dicembre alle ore 10:00, l’ ospedale di Castelvetrano aprirà le sue porte per ospitare il concerto “Natale in ospedale” un concerto dedicato ai pazienti del proprio nosocomio e alle loro famiglie. I pazienti ricoverati potranno assistere insieme ai loro familiari allo spettacolo che avrà luogo all’ interno della Hall, mentre i pazienti che non potranno alzarsi dal letto, potranno ascoltare l’ intero spettacolo nelle loro stanze di degenza attraverso l’ impianto di filodiffusione. Importantissima la collaborazione dei volontari AVO che aiuteranno i pazienti a spostarsi in sicurezza ed a prestare assistenza durante l’ evento e il forte supporto della Direzione Sanitaria dell’ ospedale. Ci saranno gli elfi e Babbo Natale con Carlo Salluzzo e l’ Associazione “La Perla Imperiale” che con grande impegno promuovono e sostengono sempre eventi solidali.

Tanta buona musica e cabaret, grazie alla grande sensibilità e generosità di molti artisti, che hanno accolto immediatamente l’ invito degli organizzatori, per donare il proprio tempo, la propria arte, la propria vicinanza, a chi sarà costretto nel periodo natalizio a rimanere ricoverato in ospedale. Vicinanza espressa anche nelle letterine scritte dai piccoli alunni di tutte le scuole primarie di Castelvetrano, le cui lettere verranno lette e donate ai pazienti. Allo spettacolo si esibiranno grandi artisti, come il famoso Attore e Cabarettista Dario Veca, sempre disponibile agli eventi solidali, noto per la sua partecipazione a molti film e fiction come: In guerra per amore, I cento passi, La mafia uccide solo d’estate, Il giovane Montalbano, Questo è il mio paese, Squadra antimafia, Quel bravo ragazzo, e tanti altri ancora, nonché al talent show di Canale 5 La sai l’ultima?.

Si esibiranno i bambini del coro DoReMi, bambini con grandi capacità canore che doneranno intense emozioni attraverso le loro meravigliose voci, i bambini del coro frequentano la scuola primaria “Giuseppe Di Matteo”di Castelvetrano, sono seguiti dalla loro bravissima maestra e direttrice di coro Angela Romeo. Canteranno anche le giovani cantanti, Carola Prudenza, Arianna Giancontieri e Chiara Pantaleo. Lo spettacolo non poteva che essere presentato dalla brillante professionista, Paola Salute, famosa per aver rappresentato la Sicilia in concorsi come: la più bella del mondo, la più bella d’Italia su canale 5 e presto la vedremo al cinema nel suo nuovo film “nato con la camicia” in cui ha un ruolo da protagonista. Lo spettacolo è stato organizzato dalla ProLoco Castelvetrano Triscina con il suo Presidente, infaticabile e tenace Nino Romano ed il Tribunale per i diritti del malato, per una maggiore umanizzazione degli ambienti ospedalieri.

Serena Navetta

AUTORE. Redazione