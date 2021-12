ASCOLTA L'ARTICOLO

Cosa fare a Natale? Dove andare a Capodanno? Se sognate festività differenti, magari in un ambiente confortevole sulla spiaggia, lo staff del Monnalisa Beach ha l’offerta adatta per te. La nota struttura balneare sul lungomare di Tre Fontane si trasforma infatti durante l’inverno in un ristorante dove trascorrere una cena con amici o magari un banchetto per una ricorrenza. Un luogo esclusivo dove gustare un piatto di pesce o una gustosa pizza con lo sguardo rivolto all’orizzonte e magari farsi anche una passeggiata sull’arenile dopo il pasto.

Ecco i menù speciali elaborati dallo chef del Monnalisa Beach per il pranzo di Natale, il cenone di Capodanno ed il pranzo del primo giorno del 2022. Per chi vuole festeggiare in grande l’arrivo del nuovo anno musica e Djset a partire dalle 23:00 di venerdì 31 dicembre.

INFO. 3773860499

AUTORE. Redazione