Nuovo appuntamento con le attività di Natale organizzate a Castelvetrano dall’Associazione Commercianti del Centro Storico. Per riportare vita nel cuore della città, i commercianti riuniti in un’associazione offrono gratuitamente alla comunità una serie di iniziative che prevedono anche momenti di degustazione, musica e animazione.

Dopo il brillante successo delle scorse settimane, il programma prevede per giorno 22 dicembre i gazebi per le degustazioni “Mangiannu strata strata”, la manifestazione “Babbo Natale in moto”, l’iniziativa social “Scambiamoci un sorriso”. I più piccoli avranno inoltre la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale. Tutto questo in Via Vittorie Emanuele dalle 17:00 alle 20:30.

Ricordiamo inoltre sempre domenica 22 dicembre, nel Sistema delle Pizze ci sarà una grande spettacolo musicale in memoria di Tony Puleo, scomparso a causa di un incidente stradale vicino Marinella di Selinunte nel 2017.