L’atmosfera delle feste entra nelle nostre case e già si sente quel calore che solo il mese di dicembre regala a chiunque decide che è giunto il momento di festeggiare. Nella straordinaria ambientazione del Baglio Trinità a Castelvetrano, incorniciato dalla sua selvaggia natura, le feste prendono vita con la singolare atmosfera che distingue questo luogo.

La famiglia Saporito ha l’obiettivo di rendere liete queste festività che entrano a far parte delle nostre vite e che attendiamo come se in quelle date dovesse verificarsi davvero il cambiamento totale delle nostre esistenze. La lunga esperienza di questa struttura è una garanzia per trascorrere momenti indimenticabili.

Il calendario degli eventi inizia dal pranzo di Natale con menù a base di carne o di pesce. Per salutare il 2021 ed accogliere il nuovo anno il Baglio Trinità propone un ricco cenone di capodanno con intrattenimento ed una grande festa dopo il brindisi della mezzanotte. Per festeggiare al meglio la notte più lunga e più bella dell’anno, il Baglio Trinità vi aspetta Venerdì 31 dicembre per un evento imperdibile, in un ambiente elegante e raffinato.

Il CAPODANNO 2022 al Baglio Trinità propone qualcosa di elegante per chi volesse iniziare il nuovo anno in un modo unico. Dalle 20.30 si inizia con Cenone e Musica dal vivo! Poi l’attesa del brindisi di mezzanotte tra le note del gruppo musicale Ruby & Co. , per poi a ballare a ritmo delle note del Dj Maurizio Campo

NATALE – MENU’ A BASE DI CARNE 43 EURO

Antipasti

Caponatina di Faraona

Involtino di Verza

Tortino di Patate e Scamorza affumicata con Colata di funghi Porcini

Insalata di Anatra, Songino e cedro

Primo

Risotto con Salsiccia di Maialino dei Nebrodi, Zucchine, Datterino e Stracciatella

Tortelli di Zucca con Porcini, Speck e Asparagi

Secondo

Nodino di Vitello Carotato agli Aromi

Patate Croccanti e Verdurine di Campo Saltate

Dessert

Mela Glacèe e Dolcezza

Vino Sirah

Spumante

Acqua, caffè e digestivi

NATALE – MENU’ A BASE DI PESCE 50 EURO

Antipasti

Carpaccio di Ricciola e Carciofi

Giardiniera di Polpo

Insalata di Gambero Gobetto, granella di Scamorza, Capesanta e Mandorle

Caponatina bianca di Seppie e Calamari

Primi

Risotto con frutti di Mare, Gamberi e Lime

Busiata con Ragù di Astice e Scampi

Secondi

Ombrina matalottata Scampi Gratinati

Patate Croccanti allo Zafferano

Julienne di Verdure Grigliate

Dessert

Mela Glacèe e Dolcezza

Vino grillo mandararossa

Spumante

Acqua, caffè e digestivi

MENU’ CENONE DI CAPODANNO 100 euro

Antipasti

Insalata di Aragosta, Astice e Gambero Rosso

Tortino di Patate e Polpo in Vinaigrette con Patate d’oliva

Carpaccio di Cernia con Rughetta e Scaglie di Grana

Sformato di Pesce Spada agli Agrumi

Primi

Risotto con Lardo di Colonnata, Gambero rosso e Tartufo

Busiata con Uova di Pesce S.Pietro, Patelle, Astice e Gobetto

Secondi

Filetto di Dentice al Pane

Scampone e Gamberone Rosso

Patate Croccanti e Verdurine Grigliate

Cotechino e Lenticchie

Dessert

Cappello del Cardinale

Dolcezza

Vino Tareni Chardonnay

Spumante

Acqua, caffè e digestivi

E’ possibile richiedere menù baby e anche per celiaci, vegetariani e vegani

Info e Reservation

0924 904465

366 8799356

380 7527632

334 8633893

Baglio Trinità Via S.S.Trinità di Delia Castelvetrano

