Prove di dialogo e, forse, anche oltre. A Castelvetrano la politica è già in fermento in vista delle prossime amministrative del 2024. C’è ora anche un’alleanza che mette insieme movimenti civici e partiti politici. L’obiettivo è quello di elaborare un progetto comune di governo della città per farla «risorgere». Come? «Lavorando per formare un vasto fronte di cittadini, associazioni, forze politiche e sindacali che siano in grado di arginare il palese decadimento di Castelvetrano e determinare una auspicabile inversione di tendenza e per fare sì che il nostro territorio e il suo ambiente urbano, sia nella città che nelle frazioni e borgate, raggiungano quel livello di decoro, di qualità ambientale, di benessere culturale, sociale ed economico, a cui tutti aspiriamo».