Un festival che unisce sotto il Tempio di Segesta i nomi più interessanti della narrativa italiana e la nuova leva cantautorale: 21 e 22 luglio arrivano Sandro Veronesi, Stefania Auci, Romana Petri, Viola Ardone, Beatrice Monroy, Nadia Terranova e Annalisa De Simone. Il 23 luglio il concerto di Vasco Brondi. Ingresso gratuito

ALCAMO (TP). Una rassegna declinata su luoghi diversi, colmi di storia, in una porzione dell’isola naturalmente vocata alla parola, sia essa declinata sulla pagina scritta, o nelle canzoni di giovani autori. Letteratura e scrittura marciano compatte al fianco della musica ne L’ArabaFenice: costruita dall ’Associazione per l’Arte (nata nel 2003 ad Alcamo con l’intento di promuovere la cultura sul territorio trapanese) la rassegna si prepara al suo ottavo anno, e per la prima volta stringe una stretta collaborazione con K, la rivista letteraria de Linkiesta, per varare il primo festival di letteratura e musica che avrà come palcoscenico il Tempio di Segesta . Da venerdì 21 a domenica 23 luglio , gli autori di K converseranno con i curatori della rivista, Nadia Terranova, Christian Rocca e con Annalisa De Simone. Domenica i riflettori saranno invece puntati su uno dei cantautori italiani più amati della sua generazione: Vasco Brondi proporrà i suoi “Viaggi disorganizzati”, canti e letture per pianoforte e violoncello. Viaggi lunghi anni luce e viaggi di pochi chilometri, riflessioni sullo stare immobili e sul desiderio di spostarsi. Con Angelo Trabace (pianoforte) e Daniela Savoldi (violoncello).

Alla prima edizione di K Festival parteciperanno il bi-Premio Strega, Sandro Veronesi; il “caso” letterario degli ultimi anni, Stefania Auci; la finalista allo Strega di quest’anno, Romana Petri; l’autrice dell’appassionante “Oliva Denaro” (ispirato a una storia vera accaduta a pochi chilometri da Segesta), Viola Ardone; la drammaturga e scrittrice Beatrice Monroy, e altri che si aggiungeranno in corsa. Prevista una “coda” laboratoriale nei primi weekend di ottobre: K LAB, sessioni di scrittura creativa curate da Nadia Terranova, che nasceranno in collaborazione con la rivista letteraria de Linkiesta. Il festival L’ArabaFenice è organizzato dall’alcamese Associazione per l’Arte e promosso dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana. L’ingresso è libero.

Programma provvisorio

TEMPIO DI SEGESTA

Venerdì 21 luglio ore 20

Sandro Veronesi, Stefania Auci con Nadia Terranova, Annalisa De Simone e Christian Rocca

Sabato 22 luglio ore 20

Romana Petri, Viola Ardone e Beatrice Monroy con Nadia Terranova e Annalisa De Simone

Domenica 23 luglio ore 20

Concerto di Vasco Brondi

Prenotazioni (dal 19 giugno) e info: www.coopculture.it

Le serate del K Festival sono a ingresso gratuito su prenotazione.

Gli iscritti a Linkiesta Club e gli abbonati a K hanno diritto al posto riservato.

https://associazioneperlarte.it/arabafenice-e-linkiesta-nasce-il-k-festival-tempio-di-segesta-21-23-luglio.html

K, rivista letteraria de Linkiesta Dal 2020, K fotografa la scena narrativa e poetica italiana contemporanea. Ogni numero della rivista coinvolge una ventina di scrittori e poeti affermati, emergenti ed esordienti, i quali scrivono racconti originali scritti in esclusiva per K. L’ultimo volume di K, dedicato alla parola “Magia“, è stato appena pubblicato ed è stato presentato a Erbusco, in Franciacorta, da Neri Marcorè e da Camilla Baresani.

L’Associazione per l’Arte è nata nel 2003 ad Alcamo con l’intento di promuovere cultura, arte e spettacolo sul territorio trapanese e siciliano, favorendo percorsi di integrazione con enti e organismi pubblici e privati. Negli anni l’associazione ha promosso festival, rassegne, stage, laboratori, sempre attenta alla qualità di temi e contenuti, svincolando ogni scelta da esigenze di natura commerciale. Prima lo storico festival Artisti per Alcamo, poi la rassegna culturale L’ArabaFenice hanno segnato l’attività che ormai ha tagliato il traguardo dei primi vent’anni di vita. Il cartellone 2023, oltre ad Alcamo, coinvolge i comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi-Segesta.

