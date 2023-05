ASCOLTA L'ARTICOLO

WINE ART EXPERIENCE è il primo evento che offre un’esperienza culinaria e artistica senza precedenti. L’evento è pensato per offrire un’esperienza enogastronomica di alta qualità, dove la raffinatezza dei piatti e dei vini si unisce all’arte e alla musica, creando un connubio indimenticabile. La Wine Art Experience, per la prima volta a Gibellina, porterà gli amanti del buon cibo e del vino in un viaggio sensoriale. La magnifica Terrazza sarà lo scenario perfetto per godere dei suggestivi tramonti sulle colline Siciliane, delle opere del Baglio Di Stefano e del Museo delle trame Mediterranee mentre si degustano i pregiati vini delle Tenute Orestiadi.

Durante l’aperitivo, gli ospiti potranno godere di musica dal vivo mentre assaporano una selezione di piatti degustazione accuratamente preparati dallo chef. Ogni settimana, lo chef sceglierà un menu diverso per garantire ai partecipanti un’esperienza culinaria sempre nuova e sorprendente. L’opening sarà il 4 Giugno dalle 19:00 in poi e sarà arricchito dalla straordinaria presenza del gruppo musicale “We Man”, che regaleranno agli ospiti un’atmosfera incantevole e coinvolgente con il loro live show music. Inoltre, le Terrazze prevedono anche un’area intrattenimento per i più piccoli.

La Terrazza sarà aperta ogni venerdì, sabato e domenica per tutto il mese di giugno, offrendo agli ospiti la possibilità di immergersi in un’esperienza enogastronomica unica nel suo genere. Nel mese di Luglio, durante le serate dell’annuale Festival delle Orestiadi, la Terrazza sarà allestita come spazio food, offrendo ai partecipanti la possibilità di godere di un’ampia scelta di cibo e vino. Non perdete l’occasione di partecipare alla Wine Art Experience al Baglio di Stefano sulla Terrazza Orestiadi. Prenotate il vostro posto e preparatevi ad assaporare una combinazione perfetta di delizie culinarie, musica coinvolgente e arte affascinante.

Per partecipare all’evento sarà necessario prenotare tramite il numero WhatsApp indicando nome, cognome, numero di persone e recapito telefonico. Il costo della Wine art Experience è di 35 euro a persona e fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni contattateci ai seguenti recapiti:

E-mail: info@terrazzaorestiadi.it

Telefono: +39 331 88 21 817

