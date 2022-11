ASCOLTA L'ARTICOLO

Si chiama «Letture animate in biblioteca» il progetto culturale promosso dall’associazione «Papa Giovanni XXIII» e organizzato assieme al Comune di Santa Ninfa, che lo ha idealmente sposato e fatto suo. Quattro incontri di promozione della lettura rivolti prevalentemente ai bambini dai quattro ai sette anni, ma ci sarà spazio anche per gli adulti. Ad ospitare gli appuntamenti è la biblioteca comunale «Nino Cordio». A coordinare gli incontri sono la bibliotecaria Graziella Biondo e la pedagogista Elena Biondo. Il primo si è tenuto la scorsa settimana, ed ha visto coinvolti trenta bambini in una serie di laboratori didattici sul tema dei «colori delle emozioni».

Gli appuntamenti hanno lo scopo di svelare e far conoscere il piacere della lettura attraverso esperienze di «narrazioni animate» accompagnate da laboratori creativi e percorsi sensoriali, in modo da far vivere ai partecipanti esperienze divertenti e capaci di stimolare la loro curiosità. «Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore alla Cultura, Linda Genco – c’ è quello di educare i bambini ed i giovani alla lettura, avvicinandoli al libro e al piacere della narrazione. La lettura – aggiunge – non solo rende liberi nel pensiero, ma è strumento per rafforzare il pensiero stesso».

Il prossimo incontro si terrà sabato 19 novembre; gli altri due, a dicembre. Indispensabile la prenotazione, chiamando Graziella Biondo (320.4858891) o Elena Biondo (347.1874208). (Nella foto, un momento del primo incontro)

AUTORE. Redazione