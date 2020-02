Il Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio scorso, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo “Coronavirus”. La decisione è stata assunta subito dopo che l’OMS ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale.

Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’OMS si sono attivati gli strumenti normativi precauzionali previsti in questi casi nel nostro paese.

L’Italia sin dalle prime fasi dell’epidemia, ispirandosi al principio di precauzione, ha implementato già prima della sospensione dei voli da parte della Cina, controlli aeroportuali per i cittadini provenienti dalla zona del focolaio epidemico e attuato accurate misure di controllo.

E’ stato istituito dal 22 Gennaio il Comitato Operativo della Protezione Civile per il rischio sanitario legato alla diffusione del Coronavirus, che si riunisce quotidianamente per coordinare, in raccordo continuo con le istituzioni internazionali competenti, tutte le azioni di controllo da assumere al fine di limitare la diffusione del virus e verificarne la rispondenza alle raccomandazioni dell’OMS.

Per tali motivazioni l’Associazione Nazionale Nucleo Operativo Emergenze iscritta nell’elenco territoriale e operante nel campo dell’assistenza sanitaria e sociale, ha dato la propria disponibilità, di presidio o di supporto a rafforzare il personale medico e sanitario nei punti di maggiore affluenza in ingresso del territorio Regionale (quali aeroporti, porti, traghetti)