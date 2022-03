«È opportuno che per Marinella di Selinunte si pensi a un porto vero, questo è l’impegno che mi sento di prendere oggi qui, davanti ai pescatori. Spero che entro fine ottobre riusciremo a dare l’incarico a un progettista per disegnarlo». Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci oggi pomeriggio a Selinunte, insieme all’Assessore regionale alla pesca Tony Scilla. Il capo della Giunta regionale ha voluto incontrare i pescatori e rendersi conto dello stato dei lavori appaltati dalla Regione e attualmente in corso al porto. Insieme a Musumeci i sindaci di Castelvetrano e Partanna Enzo Alfano e Nicola Catania. «Mi chiedo perché nei decenni addietro nessuno ha mai pensato a un progetto serio per il porto di Marinella di Selinunte. Si è andato avanti con interventi tampone che non certo hanno risolto i problemi della posidonia e dell’insabbiamento del porto», ha detto Musumeci a CastelvetranoSelinunte.it.

Dopo il sopralluogo al porto Musumeci si è spostato all’hotel Admeto per incontrare anche i rappresentanti dell’associazione albergatori ed extralberghieri di Selinunte. «Selinunte sembra bombardata», ha detto Musumeci facendo riferimento anche alla pedana in legno i cui lavori di ristrutturazione non sono stati ancora completati e alla frana della strada che conduce alla Riserva del Belìce e ad alcune attività commerciali della zona. La strada attualmente è chiusa al transito e la parte franata è proprio all’altezza del depuratore comunale.

AUTORE. Redazione