“C’è la necessità di portare obbligatoriamente la mascherina anche negli ambienti esterni se non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone”. Così alla TGR Sicilia il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla luce dell’ultima ordinanza che dispone misure più restrittive nel contrasto al coronavirus e anche più rigide misure di controllo sanitario su quanti rientrano da Malta, Spagna e Grecia.

“Ai siciliani – aggiunge – continuiamo a fare appello al loro senso di responsabilità. Non siamo ancora in una fase disperata ma non dobbiamo arrivarci. Non siamo ancora alle chiusure. Il rischio è che i giovani possano contagiare i genitori ed i nonni. Chiedo a loro un grande senso di responsabilità e di rispettare le regole”.