Essere sostenibili significa trovare soluzioni creative ed intelligenti per lasciare una minore impronta ambientale nel nostro delicato e prezioso ecosistema, qualcosa che riguarda tutti e che non possiamo più rimandare, non tutto è perduto, ma il tempo sta scadendo. Questi i termini in cui il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle Nazioni Unite (ONU), il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, mette l’emergenza climatica. Musica e Legalità, il 13 Agosto vedrà oltre diecimila giovani riuniti per il live di Paul Kalkbrenner al Parco Archeologico di Selinunte.

Un festival così importante, ormai al suo decimo anno, sente il dovere di fare da volano alla sensibilizzazione dei giovani, su una tematica così importante ed attuale come quella dell’emergenza climatica, riducendo l’impatto ambientale del festival sul territorio attraverso diverse iniziative:

Completa abolizione dei biglietti cartacei per accedere all’evento, sostituiti da tickets elettronici formato qr-code.

Sostituzione della plastica con bicchieri brandizzati che potranno essere riconsegnati a fine evento o conservati come gadget ricordo.

Raccolta differenziata di tutti i rifiuti prodotti dal festival.

Ma soprattutto, facendo da esempio attraverso iniziative non direttamente collegate alla realizzazione del festival, con collaborazioni come quella con Plastic Free Onlus, che ha all’attivo 2.217.629 Kg di plastica e rifiuti raccolti, insieme ad oltre 250.000 volontari ha organizzato più di 2000 appuntamenti di raccolta di plastica e spazzatura in tutta Italia, dando nuova vita a territori completamente sommersi dai rifiuti.

Infatti, a seguito degli incontri avvenuti tra Luca Norato, produttore del Festival, Alessandro Levantino e Dario Scalia, referenti siciliani per Plastic Free Onlus, Domenica 26 Giugno 2022 alle ore 09:00 verrà effettuata una raccolta differenziata di spazzatura all’interno della spiaggia di Selinunte, zona lido Zabbara, chiunque potrà partecipare iscrivendosi al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/1924/26-giu-castelvetrano

Verranno sorteggiati 3 ticket omaggio per accedere al festival, riservati ai volontari che decideranno di partecipare a questa raccolta, il più fortunato potrà accedere alla zona backstage ed incontrare la star Paul Kalkbrenner.

Plastic Free Onlus ha già sensibilizzato oltre 64.500 studenti grazie ai suoi interventi nelle scuole e continuerà a farlo anche il 13 Agosto, sul palco del festival Musica & Legalità. www.plasticfreeonlus.it

AUTORE. Redazione