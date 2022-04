ASCOLTA L'ARTICOLO

La musica dal vivo torna a essere protagonista a Selinunte con lo Spring Festival. L’evento, organizzato da Bamboo Bar, La Beverìa e Klìmaka, punta ad animare la borgata di Marinella di Selinunte con musica dal vivo e dj-set. A partire dalle ore 18:00 di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile la via Marco Polo, punto nevralgico della movida selinuntina, sarà punto di ritrovo e di aggregazione all’insegna della musica e del divertimento grazie allo Spring Festival. Eventi di questo tipo richiedono non pochi sacrifici in termini di organizzazione, ma dopo due anni di pandemia sono essenziali alla rinascita del territorio e contribuiscono a riaccendere l’entusiasmo dei giovani membri della nostra comunità. L’auspicio, infatti, è che la Primavera possa finalmente tornare e per davvero, spazzando via il lungo Inverno che ormai da troppo tempo noi tutti viviamo.

AUTORE. Redazione