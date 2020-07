Il Comune di Castelvetrano ha deciso di istituire un bando per tutti gli artisti che vorranno partecipare nella realizzazione di un murales in memoria di Don Baldassare Meli. Per ospitare tale raffigurazione artistica, è stata scelta una parete del “Centro Polifunzionale” di via Campobello, proprio nel quartiere Belvedere, dove dalla vicina chiesa di Santa Lucia, Don Meli era schierato in prima linea per aiutare gli “ultimi”.

La Giunta Comunale, che si è espressa favorevolmente riguardo la proposta, ha dichiarato – sulla delibera 137 del 28 luglio – che: «la realizzazione di una grande opera d’arte urbana dedicata a Don Baldassare Meli, ha come finalità, oltre a quella primaria di ricordare l’impegno di un sacerdote molto amato dalla comunità castelvetranese, anche quella di donare un messaggio di riflessione, ispirazione e di educazione alla memoria soprattutto alle nuove generazioni».

Ecco il bando e la domanda di partecipazione: