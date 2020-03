Non è stato confermato se la morte dell’anziano di Salemi, il 79enne ricoverato presso il reparto Covid-19 (ex Medicina) presso l’ospedale di Castelvetrano sia avvenuto o meno per il coronavirus. Il direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani, ha chiarito a CastelvetranoSelinunte.it che non è ancora pervenuto l’esito del tampone fatto all’uomo, che nel frattempo è deceduto. L’uomo pare, comunque, che sarebbe stato affetto da altre patologie.

Meno di 24 ore fa, era morto un paziente affetto da coronavirus nel reparto di rianimazione dell’ospedale Gravina di Caltagirone, in provincia di Catania. Altra vittima all’ospedale di Enna, ma si tratta di un pensionato di 87 anni di Ribera, nell’Agrigentino. L’anziano è risultato positivo al Coronavirus e trasferito d’urgenza per problemi respiratori all’ospedale “Umberto I”, dove è morto questa notte.

In provincia di Trapani, secondo gli ultimi dati, i casi positivi sono 28 (7 Alcamo; 2 Mazara del Vallo; 1 Erice; 7 Trapani; 5 Marsala; 5 Salemi; 1 Paceco). Per quanto riguarda il caso riscontrato ad Erice, si tratta di un medico, che svolge la propria attività professionale al di fuori del nostro territorio comunale, così come comunicato alla cittadinanza dal sindaco Francesco Stabile.