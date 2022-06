«Le sentenze pronunciate dai giudici della Repubblica meritano rispetto, salvo il diritto di ogni parte di impugnarle nei modi e nei termini di legge, ove non si condividano». Lo ha detto l’avvocato Francesco Fulgo replicando al comandante della Polizia Municipale Giuliano Panierino che, dopo la notizia dell’annullamento di 31 multe per la Ztl a Tre Fontane, era intervenuto con una sua dichiarazione. «Purtroppo debbo constatare che, come in altre occasioni, si cerca di trovare a tutti i costi un motivo qualsiasi, ancorché errato, per annullare l’operato delle forze dell’ordine, dimostrando sconoscenza della materia, che potrebbe essere superata con l’attenta lettura del Codice della Strada, degli atti amministrativi prodotti e delle sentenze citate», scrisse Panierino.