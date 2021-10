ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è da poco concluso il Gran Galà “All Stars Of the Sea”, appuntamento annuale di MSC crociere durante il quale vengono premiate le migliori agenzie di viaggio italiane. La kermesse quest’anno si è svolta a bordo di MSC Splendida e per il secondo anno consecutivo lo staff dell’agenzia castelvetranese “Citypass Travel” è salito a bordo tra i big di tutta Italia,

“La compagnia di crociere MSC, punta molto sulla nostra agenzia locale si è distinta tra le aziende di settore per i risultati di vendita e numero di passeggeri, in questo periodo così complicato, tanto da destare l’interesse per un’intervista di prossima uscita in una testa giornalistica nazionale come TTG Italia” queste le parole di Giacomo Bua, direttore tecnico dell’agenzia.

L’evento ha assunto quest’anno una valenza particolare perché si tratta del primo grande avvenimento in presenza che coinvolge centinaia di partner del gruppo MSC, compagnia di navigazione, dedita al mercato delle crociere, con sede a Ginevra, sedi operative a Napoli, Genova e Venezia ed oltre 15 mila dipendenti in tutto il mondo.

Al primo Gran Galà post pandemia, hanno preso parte le agenzie di viaggi che hanno meglio saputo interpretare i segnali di domanda e offerta, con creatività e impegno, portando risultati non solo in termini economici, ma anche in termini di best practice e innovazione.

In foto il team della Citypass Travel, Giacomo Bua, Tiziana Roccolino e Valentina La Marmora

AUTORE. Redazione