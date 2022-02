ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ stato presentato oggi al pubblico il nuovissimo locale della gelateria Mozart. Un progetto nato a Marinella di Selinunte nel 1993 dall’intuito di Filippo Giacalone che, dopo aver lasciato la borgata, ha stabilito nella zona commerciale di Castelvetrano il proprio quartiere generale.

Mozart è stato sempre sinonimo di innovazione e qualità. Negli anni ’90 non era facile trovare una gelateria con 60 differenti gusti di gelato artigianale. Una sinfonia di sapori degna di quell’insegna diventata per anni un punto di riferimento per la borgata marinata. Un progetto affascinante che ha mutato forma negli anni grazie anche alle energie dei figli Michele e Riccardo.

Nel 2004 la realizzazione del laboratorio in Viale Autonomia Siciliana ha segnato un passo importante per la ditta della famiglia Giacalone. Gli ampi locali dello stabilimento hanno permesso infatti di rispondere alla sempre crescente domanda di gelati e dolci di qualità da tutta la Sicilia occidentale.

Oggi la svolta. Nuovo locale, nuove vetrine ed un deor che regala ai clienti uno spazio accogliente ed elegante. Ma dopo mesi di chiusura per gli importanti lavori non ci si poteva fermare solo ad un restyling. Mozart infatti, grazie ad il coinvolgimento di un cuoco ed un barman, arricchisce l’offerta con la gastronomia a base di carne e pesce ed un assortito servizio bar. Con la stessa impeccabile qualità con la quale si continuano a servire gelati, pasticceria e torte, il menù Mozart si arricchisce di piatti veloci e apericene. Questo pomeriggio, dopo la benedizione dei locali da parte di Don Giacomo Putaggio, è stato il sindaco Enzo Alfano a tagliare il nastro rosso per inaugurare i nuovi locali. Insieme al primo cittadino era presente anche l’assessore Filippo Foscari.

Per info e prenotazioni: 0924.907602 | gelateriamozart@gmail.com

AUTORE. Redazione