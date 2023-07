Una nuova ordinanza, a parziale modifica di quelle emesse nelle settimane scorse, per “regolare” la movida notturna a Tre Fontane e Torretta Granitola. L’ha firmata il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione. Nelle due frazioni, ma principalmente a Tre Fontane, c’è il serio problema del consumo di alcool ma anche quello della musica ad alto volume. Ecco perché il sindaco ha disposto nuove regole: il venerdì e sabato musica sino alle 2 del giorno successivo, mentre dalla domenica al giovedì musica sino all’1 di notte del giorno successivo. Nella settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, il limite per la diffusione di musica è per le ore 2 della giornata seguente.

Cambiano le regole anche per la vendita di alcolici: ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 2, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24. Per i pub e i locali in cui viene effettuata attività d’intrattenimento e musicale, la somministrazione degli alcolici è, invece, consentita sino alle ore 1,30, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24. La vendita anche per asporto di bevande alcoliche è, inoltre, vietata anche in tutte le attività del settore alimentare (supermercati, panifici, botteghe), nonché attraverso i distributori automatici a partire dalle ore 22. Rimane, invece, la problematica legata ai gruppi di giovani che trasportano nei bagagliai alcolici e birra comprati nei supermercati, per poi bere con bar fai-da-te, una volta parcheggiata l’auto in zone buie attorno al centro di Tre Fontane. Un’ulteriore criticità è dettata, altresì, dalla mancanza, oltre la mezzanotte, del servizio di controllo della Polizia municipale. Le ordinanze sindacali, infatti, vengono emesse ma devono essere fatte rispettare.