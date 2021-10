ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 10 ottobre alle ore 18, presso il Momentum Bio Resort e in collaborazione con l’Associazione Selinunte Cunta e Canta, sarà inaugurata la mostra fotografica di Antonino Lombardo, artista mazarese. Il Giorno è il titolo dell’esposizione che sarà curata da Umberto Leone. Si svilupperà in un percorso di otto fotografie per svelarci come si veste la luce del giorno.

AUTORE. Redazione