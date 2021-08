Se ne è andato in silenzio. Lui, che nei suoi interventi – dapprima da sindaco e poi da dirigente dell’Avis – riusciva a tenere viva l’attenzione del pubblico pronto ad applaudirlo e a riconoscergli la dota di grande oratore. È scomparso all’età di 90 Vincenzo Gentile, socialista, già sindaco di Campobello di Mazara negli anni 70/80, volontario in prima fila nella sezione Avis di Campobello di Mazara come fondatore nel 1977. Dapprima maestro alle Scuole elementari, poi professore di Lettere alle Scuole medie e, infine, docente di Filosofia al Magistrale di Castelvetrano (oggi Liceo Pedagogico), Gentile è stato definito dal sindaco Giuseppe Castiglione «uomo nobile, protagonista attivo della vita culturale e politica di Campobello e che ha seminato conoscenza e sapere in varie generazioni di studenti».

Per la perdita del professor Gentile tutto il mondo avisino trapanese è in lutto. «Ha fatto della solidarietà avisina il suo credo» spiega l’attuale Presidente provinciale Avis, Francesco Licata. Vincenzo Gentile fu anche Presidente regionale dell’Avis. I funerali saranno celebrati oggi, alle ore 16, nella chiesa San Giovanni Battista di Campobello di Mazara.