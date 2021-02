Uomo di cultura, raffinato osservatore, Giovanni Ingoglia ha lavorato anche per i quotidiani “L’Ora” e “L’Unità” e per anni è stato Segretario provinciale dell’Assostampa, a fianco dei collaboratori precari, dei colleghi giornalisti vittime di intimidazioni. La sua lunga amicizia con Ludovico Corrao, Presidente della “Fondazione Orestiadi” di Gibellina, lo portò, per anni, dentro l’Istituzione culturale. Alla figlia Maria Emanuela Ingoglia, anche lei giornalista, le condoglianze di tutta la redazione di CastelvetranoSelinunte.it.