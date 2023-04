ASCOLTA L'ARTICOLO

È morto il sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino. Il primo cittadino da anni combatteva contro un tumore. La morte è avvenuta per le complicazioni della malattia: da martedì era ricoverato presso l’ospedale di Castelvetrano. Proprio qualche giorno addietro Lombardino aveva annunciato la sua ricandidatura a sindaco della città, dopo aver guidato il Comune per dieci anni. Laureato in Scienze Politiche, è stato sempre un esponente di sinistra. La passione per la politica l’ha coltivata sin da ragazzo. La notizia stamattina si è diffusa presto anche dentro il Comune.

AUTORE. Redazione