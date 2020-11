E’ morto l’attore Gigi Proietti. Ricoverato da giorni in una clinica romana per accertamenti, era stato colpito ieri da un grave scompenso cardiaco. Da subito le sue condizioni erano apparse molto serie. Proprio oggi Proietti avrebbe compiuto 80 anni.

In una carriera lunga oltre 50 anni ha spaziato dal cinema al teatro. Memorabile il successo di ‘A me gli occhi, please’. “Nelle prime ore del mattino – spiega la famiglia – è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlot”

Desideriamo rendere omaggio al grande artista con le parole di Maurizio Filardo: “Ci ho pensato molto prima di pubblicare queste due foto – ha scritto su Facebook, il musicista castelvetranese – le ho già pubblicate in passato ma prima era diverso. Invece ho pensato che era giusto pubblicarle ancora per ricordarmi della fortuna che ho avuto ad incontrarlo… due volte…. la prima per Il premio il film di Alessandro Gassmann e non vi dico quanto era divertente sul set…. la seconda a “Una storia da cantare” … venne in coppia con Arbore e ovviamente il vero spettacolo fu per noi in redazione … il tempo passa e si porta via le persone … ma con persone così il tempo non riesce nel suo intento perché le ricorderemo per sempre e rimarranno per sempre. Grande Maestro!”