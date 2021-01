È morto stanotte presso l’Ismett di Palermo il ricercatore del Cnr in pensione Salvo Mazzola. Palermitano, 67 anni, Mazzola era stato colpito mesi addietro dal Covid-19 ed era stato ricoverato presso l’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo. Poi le sue condizioni erano peggiorate e venne trasferito a Palermo dove è rimasto ricoverato per alcuni mesi sino a stanotte quando è morto, nonostante le cure mediche. Mazzola, che si era trasferito a vivere nella borgata marinara di Torretta Granitola (a Campobello di Mazara) è stato per oltre 5 anni Direttore dell’ex Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (la sede principale era a Napoli, con sedi staccate, tra le altre, anche a Torretta Granitola e Oristano). Da pochi mesi era andato in pensione.