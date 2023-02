ASCOLTA L'ARTICOLO

«Esprimo vicinanza e affetto alla famiglia in questo triste momento per la scomparsa del caro Agostino». Lo dice il sindaco di Partanna Nicolò Catania appresa la notizia della morte di Agostino Messina, 40 anni, vigile del fuoco originario di Partanna, in servizio presso il distaccamento di Lampedusa. Stamattina il giovane era atteso alla classica adunanza ma non si è presentato. I colleghi sono andati presso l’alloggio e lo hanno trovato morto sul letto. Messina sarebbe morto in seguito a un arresto cardiaco. Messina era molto fiero di fare parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. “Se un giorno non dovessi più tornare, racconta a tutti del mio amore esagerato per questa divisa. Racconta a tutti che ero riuscito a diventare ciò che sognavo da bambino. Racconta di come mi facesse sentire aiutare gli altri e salvare le vite altrui” così scriveva sul suo profilo facebook.

