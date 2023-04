Sarà aperta domani mattina alle 9,30, presso l’aula consiliare del Comune di Santa Ninfa, la camera ardente dove rimarrà esposta la salma del sindaco Giuseppe Lombardino, morto stamattina a causa delle complicanze legate a una polmonite. Da anni Lombardino combatteva contro un tumore. I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella chiesa madre di Santa Ninfa. Il lutto cittadino, proclamato già per oggi, si protrarrà fino alle 6:00 di domenica.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per la morte di Lombardino. «Sono profondamente addolorato per la morte di Giuseppe Lombardino, amico prima che collega sindaco». Lo dice il deputato regionale Nicolò Catania, sindaco di Partanna, appresa stamattina la notizia della morte del collega sindaco di Santa Ninfa. «In questo momento mi vengono in mente i tantissimi momenti che abbiamo vissuto insieme – dice Catania – le legittime battaglie per chiedere i soldi per la ricostruzione nel Belìce e l’esperienza condivisa dell’Unione dei Comuni. Peppe ha sempre scelto la via del dialogo e del confronto, il suo impegno politico per il territorio rimarrà per tutti noi testimonianza viva ed esempio per continuare ad andare avanti», ha concluso Catania.

«Sono profondamente addolorato per la grave perdita del sindaco Giuseppe Lombardino. Santa Ninfa perde un uomo delle istituzioni che si è impegnato con passione e determinazione per il nostro paese». Lo ha detto Carlo Ferreri, presidente del consiglio comunale di Santa Ninfa. «In questi anni abbiamo sempre avuto un rapporto franco ed improntato al rispetto reciproco seppur recentemente avevamo intrapreso percorsi politici diversi. A nome del consiglio comunale e mio personale esprimo alla moglie, ai figli e ai suoi familiari il mio profondo cordoglio», ha concluso Ferreri.

«Da parte mia, del Comune di Salemi e di tutti i salemitani un sentito abbraccio alla famiglia Lombardino, all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Santa Ninfa per la grave perdita», ha scritto sui social il sindaco di Salemi Domenico Venuti.