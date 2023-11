Un momento di silenzio, seguito da una preghiera per ricordare l’ennesima donna vittima di violenza. A poche ore dal ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa da una settimana insieme all’ex fidanzato Filippo Turetta e il cui corpo è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nei pressi di Barcis (Pordenone), la sezione Fidapa di Campobello di Mazara ha organizzato per domani – domenica 19 novembre – un momento di riflessione. Quindici minuti, che scatteranno alle ore 12, davanti l’ingresso della chiesa madre di Campobello di Mazara. “L’invito è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare dando la loro testimonianza di sensibilità verso la tematica delle violenze sulle donne – ha detto Rosalia Tramonte, presidente della Fidapa a Campobello – certo non bastano le parole ma l’impegno concreto affinché non si consumino violenze sulle donne che, spesso, culminano poi nel femminicidio”. L’invito della Fidapa è stato esteso anche ad altre associazioni culturali locali e all’Amministrazione comunale.

AUTORE. Redazione