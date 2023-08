ASCOLTA L'ARTICOLO

“Ieri sera abbiamo assistito a una commedia dell’arte, cioè il pubblico è diventato protagonista dello spettacolo, intervenendo nel bel mezzo della messa in scena. In sintesi è successo un po’ quello che ogni tanto si verifica con i leoni da tastiera sui social…». Il direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente interviene su quanto si è verificato ieri sera ai piedi del tempio E del Parco con l’artista Morgan. Come CastelvetranoSelinunte.it ha raccontato stamattina, Morgan era il protagonista del concerto-lezione “Segnali di vita e di arte”, ultimo appuntamento del festival della bellezza. Nei giorni scorsi erano stati ospiti Massimo Cacciari e Umberto Galimberti. Ieri sera Morgan con una lezione-concerto dedicata a Franco Battiato. Dal pubblico qualcuno gli ha detto: «Sei fuori tema» e Morgan si è scagliato contro il pubblico. L’artista, rivolgendosi a chi gli aveva detto che era fuori tema, ha detto: «Ma tu sei direttore di palco? Devi dirmi tu come devo fare lo spettacol0?». «L’artista ha fatto 2 ore di spettacolo – chiarisce il direttore del Parco – e alla fine i brani di Battiato li ha fatti e la gente ha applaudito soddisfatta», ha concluso Crescente.

AUTORE. Redazione