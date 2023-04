I sindacati confederali tornano a sollecitare i sindaci della provincia di Trapani affinché facciano conoscere l’elenco dei progetti in corso per il PNRR, risorse impegnate e tempi. Già un mese addietro Cgil, Cisl e Uil avevano invitato tutti i sindaci a comunicare l’elenco dei progetti, ma a quell’appello risposero solo le Amministrazioni comunali di Alcamo, Marsala e Mazara del Vallo. Tutti gli altri Comuni sono rimasti in silenzio. «Torniamo a sollecitare le altre ventidue restanti amministrazioni – affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Trapani Liria Canzoneri, Leonardo La Piana e Tommaso Macaddino – affinché diano una risposta celere alle nostre richieste inviate ormai sei settimane fa circa».