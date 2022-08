ASCOLTA L'ARTICOLO

La stagione estiva volge al termine ma alcune strutture turistiche sono ancora in piena attività lavorativa. Tra queste, anche il Momentum Wellness Bio-Resort che offre opportunità molto interessanti di lavoro presso la nota struttura a pochi chilometri dall’area archeologica di Selinunte. La struttura sta cercando una persona per la mansione di lavapiatti da assumere per un mese a partire dal 12 settembre 2022. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email info@momentumresort.com oppure chiamare il numero 0924.941046 dalle 9:30 alle 12:30 (riferimento telefonico: Simona). La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91

AUTORE. Redazione