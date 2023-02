Entrano nel vivo le attività di reclutamento per la stagione estiva 2023 da parte delle strutture turistiche del territorio, tra queste anche il Momentum Wellness Bio-Resort che offre opportunità di lavoro per la lunga stagione estiva presso la nota struttura a pochi chilometri dall’area archeologica di Selinunte. Un occasione da non perdere per poter avviare un percorso di lavoro nella suggestiva atmosfera di un tradizionale baglio siciliano completamente ristrutturato che offre agli ospiti un servizio di accoglienza di altissimo livello.

I profili ricercati dall’azienda sono: Addetto Bar, Commis di cucina, Chef capo partita, Chef de rang, Commis de rang e Receptionist. Si richiede a tutti massima serietà e costituisce elemento preferenziale per la reception, la conoscenza della lingua inglese e di almeno una seconda lingua straniera. Tutti i CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email sales@momentumresort.com. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. (NON saranno prese in considerazioni le candidature che non rispettano i requisiti richiesti)

