Continuano le attività di reclutamento della stagione estiva 2022 da parte delle strutture turistiche del territorio. Il Momentum Wellness Bio-Resort che offre opportunità molto interessanti di lavoro presso la nota struttura a pochi chilometri dall’area archeologica di Selinunte. Un occasione da non perdere per poter avviare un percorso di lavoro nella suggestiva atmosfera di un tradizionale baglio siciliano completamente ristrutturato che offre agli ospiti un servizio di accoglienza di altissimo livello.

I profili ricercati dall’azienda verranno impiegati sia per le attività di cucina: si cercano un capopartita in cucina ed un commis in cucina. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore turistico. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email sales@momentumresort.com. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91

