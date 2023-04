ASCOLTA L'ARTICOLO

La stagione estiva 2023 del Momentum Bio-Resort di Marinella di Selinunte è ufficialmente iniziata lo scorso 31 marzo e, dopo aver accolto turisti, amanti del buon cibo e famiglie in occasione del weekend lungo di Pasqua, il ristorante Agorà è pronto a rinnovare la tradizione del Pranzo della Domenica. A partire già da questa domenica, 23 aprile, sarà possibile gustare un ottimo pranzo con vista sugli ulivi all’interno di quella che è una vera e propria oasi di pace e tranquillità.

Il menù, ideato e preparato dallo chef Giuseppe Carollo – da quest’anno nuova guida della cucina del ristorante Agorà – prevede: polpo arrosto, peperoni in agrodolce e melanzane affumicate per antipasto; busiate con gambero rosa di Sciacca e granella di mandorle; pesce spada in olio cottura, pomodoro confit e pesto di prezzemolo; dadolata di frutta di stagione con gelato alla vaniglia. Il costo è di 40 euro a persona, inclusi acqua, vino e caffè.

Ma non è tutto, perché un secondo appuntamento con il buon gusto della tradizione è in programma per il 25 aprile, Festa della Liberazione. Per l’occasione, lo chef Carollo propone un menù speciale e pensato appositamente per chi vorrà approfittare del giorno di festa per trascorrere una giornata fuori casa, in compagnia della famiglia o dei propri amici, all’insegna del buon cibo e lontano dalla frenesia della vita quotidiana.

Il pranzo del 25 aprile prevede le seguenti portate: carciofo spinoso di Menfi cotto a bassa temperatura, olive e crema di ricotta infornata; busiate con sparaceddu, salsiccia e ricotta salata; nodino di vitello, zucca gialla e sedano rapa; mousse di Philadelphia agli agrumi e amaretti. Il costo del menù è di 40 euro a persona, inclusi acqua, vino e caffè.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni

MOMENTUM Bio-Resort – Marinella di Selinunte

TEL: 0924 941046

EMAIL: info@momentumresort.com

WEB: www.momentumresort.com

AUTORE. Giacomo Moceri