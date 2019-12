Momento di panico a Castelvetrano nel giorno della vigilia di Natale. Un incendio si è verificato verso le ore 18:00 in Via Mannone nelle immediate vicinanze di Piazza Matteotti. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un’auto mentre si trovava in transito, la donna alla guida ha posteggiato il mezzo, una Fiat Croma, dopo aver notato le prime fiamme. Un uomo ha tentato di domare l’incendio con un estintore in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco ma senza successo. La vettura è andata completamente distrutta nonostante l’intervento dei pompieri. Fortunatamente non si registrano danni a persone e l’incendio non ha interessato altri mezzi in sosta.