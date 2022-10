Lo scorso fine settembre, nell’ambito del progetto Erasmus “Gamification in class”, l’Istituto scolastico “Ruggero Settimo” di Castelvetrano ha partecipato, presso la Scuola Sultanbeyli-Ahmet Yesevi di Istanbul, a una nuova tappe del percorso formativo che vede protagonisti istituti di alcuni Stati Europei. Nel novembre 2021 le delegazioni sono state a Castelvetrano, a marzo 2022 saranno in Spagna, a maggio 2022 in Lituania, a settembre 2022 in Turchia e a novembre in Romania per la tappa finale.