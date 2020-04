“Vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore”. Lo chiarisce il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nuova Ordinanza contingibile e urgente (n. 13 dello 01.04.2020), firmata oggi pomeriggio, per contrastare il diffondersi del Coronavirus, con validità dal 2 al 15 aprile 2020.

Ecco le limitazioni ribadite con la nuova ordinanza:

– Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

– E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

– Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Confermate anche le disposizioni contenute nell’ordinanza dello scorso 19 marzo riguardo alle misure igienico-sanitarie in ambito comunale e in materia di commercio e trasporto pubblico: