Si è svolta al Baglio Trinità di Castelvetrano la tappa speciale di Miss Mondo Italia organizzata dalla DB model di Valeria Pellegrino e Mario Vitolo agenti esclusivisti di miss Mondo Calabria e Sicilia.

Per il titolo di semifinalista nazionale assegnato ieri sera alla concorrente Janis Avellone 18 anni di Palermo alta 1.80 con la passione per il pianoforte . Janis Avellone concorrera’ anche per il titolo di,miss, MONDO Sicilia alla prossima ed imminente finale Regionale insieme alle altre vincitrici delle tappe siciliane e alle miss in classifica del Baglio Trinità: Cristina Mortillaro, Asia Avellone, Giulia Celesia, Marta Siragusa, Erika Gruppuso e Eliana Ciaravino che vince il titolo di MISS MONDO WEB By Agricola con 790 voti .

Tra i tanti impedimenti, dovuti alle restrizioni anti Covid, la serata si è svolta in ordine e con l’attenzione di un pubblico coinvolto dalla bellezza delle concorrenti e dalla performance degli ospiti Francesca Impallari cantautrice di Castelvetrano e Martina Pagliarello pianista e compositrice musicale.

Presenti anche i ballerini campioni italiani di danze latino americano Giambattista D’Angelo e Asia Mezzapelle con Bartolomeo Ferracane e Asia Catalano della scuola di ballo Soul Dancing di Castelvetrano .

Hanno partecipato fattivamente alla realizzazione dell’evento, l’equipe Enzo Coppola Parrucchieri e il team di make-up artist da Anna e Guglielmo Barbaresi collaborati da Giorgia Gebbia ed Elvira Traina

Ospiti anche Andrea Ciaccio di Palermo insieme ad Aurora Vella trapanese di Castelvetrano già semifinaliste nazionali che hanno presenziato alla KERMESSE e dato il benvenuto alle concorrenti e al pubblico di Baglio Trinità.

Prossimo appuntamento con miss mondo Sicilia è la finale regionale per il titolo di MISS MONDO SICILIA e i titoli che daranno l’accesso ad altre concorrenti siciliane alla semifinale nazionale di Gallipoli prevista per il 4 settembre che si concluderà con la finale Nazionale per il titolo di MISS MONDO ITALIA il prossimo 19 settembre.