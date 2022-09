ASCOLTA L'ARTICOLO

Miss Italia, la bellissima Zeudi Di Palma, ambasciatrice di Miluna, sarà ospite presso i nuovi locali della gioielleria Romano Gioielli in via Vittorio Emanuele 140, a Castelvetrano. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre a partire dalle 17:30.

Icona nazionale di bellezza, Zeudi Di Palma è stata incoronata Miss Italia lo scorso 13 febbraio 2022, dopo essere stata proclamata Miss Napoli nel settembre 2021, appena un anno fa. Nata e cresciuta nel quartiere di Scampia, Zeudi Di Palma ha ventun’anni, è iscritta alla Facoltà di Sociologia dell’Università Federico II di Napoli e lavora attualmente come modella e testimonial Miluna.

In occasione dell’evento in programma presso Romano Gioielli per domenica 2 ottobre sarà possibile incontrarla e partecipare all’estrazione di un fantastico gioiello Miluna. La Romano Gioielli, infatti, vanta una trentennale collaborazione con l’azienda Cielo Venezia, proprietaria del marchio Miluna, che sceglie solo i migliori clienti per questo tipo di eventi. Segno, questo, del prestigio e dell’importanza della gioielleria, attiva a Castelvetrano dal 1987.

AUTORE. Redazione