ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione della giornata internazionale della famiglia oltre 100 bambini, accompagnati da istruttori e famiglie si sono dati appuntamento al Palavirtus di Trapani ed a Castelvetrano per partecipare al trofeo riservato alla categoria scoiattoli e libellule. Prossimi appuntamenti domenica 22 e 29 maggio rispettivamente ad Alcamo e San Vito lo capo, in occasione del festival internazionale degli aquiloni.

AUTORE. Redazione