ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel weekend, in tutta Italia, si svolgerà il “Minibasket For Life Day” giornata conclusiva del “Trofeo del Centenario” dedicato ai 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro. In Provincia di Trapani la manifestazione si svolgerà sabato 18 settembre dalle 16:00 alle 19:30 in Piazza della Repubblica a Mazara del Vallo con il patrocinio gratuito del Comune. La manifestazione segnerà anche la ripresa delle attività di tutti i centri minibasket della Provincia di Trapani nella condivisione, oggi più che mai, di un minibasket #forlife !!