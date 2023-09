ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno arrestato un 30enne con precedenti di polizia per minaccia aggravata dall’uso di arma bianca e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’uomo, alcuni giorni addietro, era stato sottoposto dal GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della locale Procura, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e all’allontanamento dalla casa familiare in quanto accusato di atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la misura cautelare, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo sarebbe stato sorpreso dai militari operanti mentre minacciava la madre brandendo un coltello.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio, considerato il forte stato di alterazione psicofisica del 30enne che è stato immobilizzato ed arrestato, mentre il coltello è stato sequestrato.

Il giorno dopo il GIP del Tribunale di Marsala ha emesso un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare disponendo per il 30enne gli arresti domiciliari.

A seguito delle formalità di rito l’uomo è stato ristretto presso la propria abitazione.

