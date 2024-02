Giorno 16 febbraio gli alunni delle classi quinte del 2° Circolo Didattico Giuseppe Di Matteo hanno partecipato alla Giornata del risparmio energetico “M’ ILLUMINO DI MENO”, iniziativa che offre lo spunto per invitare gli alunni a riflettere sull’importanza di non sprecare l’energia e di utilizzare fonti rinnovabili, tema che rientra nell’ambito delle attività di educazione civica. Per l’occasione è stata coinvolta l’azienda “Energia Italia srl”, società Benefit che si occupa della sostenibilità ambientale e di energie rinnovabili.

L’azienda, che opera da 20 anni nel territorio nazionale, è attiva nella distribuzione di soluzioni per l’indipendenza energetica e porta avanti valori importanti, quali lo sviluppo sostenibile, l’indipendenza energetica, la salvaguardia della Terra e la coscienza etica.

L’incontro, denominato “ A green Day”, è stato tenuto dal vice presidente e Direttore commerciale di Energia Italia, l’Ing. Giuseppe Maltese, che ha interessato gli alunni facendoli riflettere sull’importanza delle fonti rinnovabili e del loro impatto positivo sull’ambiente. Durante la presentazione tante sono state le domande poste dagli alunni, i quali hanno avuto modo di interagire in maniera proficua con il relatore, vedendo così soddisfatti i loro interrogativi e le loro curiosità con approfondimenti sulle tematiche legate alle energie rinnovabili.

La mattinata è stata arricchita dalla proposta di un gioco creato dal team di Energia Italia, intitolato “Play Green”, che ha coinvolto entusiasticamente gli alunni, divisi in gruppi, facendo acquisire loro le azioni positive da adottare per contrastare i fenomeni negativi come l’inquinamento.

Al termine del gioco sono state consegnate ad ogni alunno delle matite eco-compatibili contenenti semi da piantare e da curare, gadget simbolici realizzati dalla stessa azienda. Gli alunni sono stati invitati a prendersi cura della futura piantina e i più meritevoli saranno premiati nel mese di giugno durante un evento in corso di programmazione. La Dirigente Maria Luisa Simanella ringrazia il team di Energia Italia a nome di tutta la comunità scolastica ed auspica momenti ulteriori di formazione con docenti e alunni. Ringrazia, altresì, la comunità scolastica per aver intrapreso un percorso formativo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato all’apprendimento consapevole di competenze ecologiche, volte alla sostenibilità ambientale per lo sviluppo negli alunni di una cittadinanza consapevole.





