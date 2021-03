Il Lions club di Castelvetrano in collaborazione con il comune di Castelvetrano aderiscono all’iniziativa M’illumino di meno. La civica Amministrazione garantirà lo spegnimento degli impianti a servizio della piazza Umberto, ove insiste la fontana della Ninfa dalle ore 20,30 alle ore 21,30.

“Rendere le città più resilenti e sostenibili – ha detto sindaco Enzo Alfano – è la sfida che ci aspetta per il futuro, il cammino da intraprendere è ambizioso ma non irrealizzabile, l’attività dell’Amministrazione ha in atto strategie mirate alla tutela ambientale. Aderire alla giornata del 26 marzo dedicata risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili in collaborazione con il Lions club di Castelvetrano ne è la prova. La Città accoglie con entusiasmo l’invito dando risalto ad un bene culturale che è testimonianza identitaria della collettività e simbolico per il Lions :

La fontana della Ninfa, nota ai miei concittadini come Ninfuzza di li cannola, è stata restaurata un paio di anni fa dal club. Mi piace ricordare questa attività e prenderla come modello di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato”

Presidente Lions, Caterina Mangiaracina: “La tematica del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili – sottolinea il Presidente del Lions Club di Castelvetrano, Caterina Mangiaracina – è un tema molto caro al Lions Club. Oggi, è infatti, fondamentale migliorare il sistema di gestione dell’energia dando un approccio razionale al consumo e l’uso. Il 26 marzo, a a Castelvetrano, la fontana della Ninfa si spegnerà per M’illumino di meno, grazie alla collaborazione istituzionale tra il Comune e il Lions Club. Lo spegnimento di un sito appartenente alla collettività sarà l’occasione per riflettere su come migliorare il nostro modo di abitare il Pianeta perché ognuno di noi è chiamato a diventare più green e più responsabile, affinché tutti possiamo vivere più in armonia con il mondo.