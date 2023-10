Accoglienza. È la parola che pronuncia con insistenza il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione dopo che ha saputo che la Regione non potrà finanziare l’apertura del campo migranti presso l’ex oleificio “Fontane d’oro”. «È di fondamentale importanza che i cittadini affittino le case ai lavoratori stagionali e che anche gli imprenditori agricoli collaborino concretamente con le istituzioni al fine di condividere la gestione dell’accoglienza di questi lavoratori». Il sindaco chiede «un’azione di vigilanza, garantendo ospitalità ai lavoratori impiegati nelle proprie aziende, anche in strutture precarie, quali ad esempio le tende da campo o strutture di legno, purché siano garantiti i servizi igienici, l’acqua e la corrente elettrica, in modo da scongiurare la formazione di accampamenti spontanei e le conseguenziali problematiche di ordine pubblico che si sono verificate negli anni passati».

Per il sindaco bisogna evitare bivacchi e accampamenti abusivi, «questi comporterebbero inevitabili problematiche di ordine pubblico, emergenze sanitarie e situazioni di degrado e di illegalità, così come è già avvenuto negli anni passati all’interno dell’ex cementificio e nelle aree adiacenti “Fontane d’Oro”», chiarisce il primo cittadino.

