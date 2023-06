ASCOLTA L'ARTICOLO

È in corso da stamattina all’alba l’operazione di sgombero del campo migranti dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. All’interno la Polizia di Stato ha identificato 13 migranti (di cui 1 irregolare) e una ragazza italiana che dovrebbe essere presa in cura dai Servizi sociali del Comune (stamattina è stata presente l’assistente sociale Giovannella Falco). Alle ore 10 i migranti e la ragazza italiana hanno lasciato il campo.

La decisione di sgomberare il campo allestito con le unità abitative dell’Unhcr donate al Comune, è stata presa durante la riunione in Prefettura a Trapani, lunedì pomeriggio. Stamattina l’invito ai migranti di lasciare gli alloggi che i volontari del Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana hanno iniziato a smontare. La disposizione è, infatti, quella di togliere le unità abitative per poi rimontarle prima dell’inizio della stagione di raccolta delle olive. Da stamattina, per garantire la sicurezza durante l’operazione di sgombero, sono presenti uomini della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia municipale.

AUTORE. Max Firreri